Сегодня, 31 июля, празднует День рождения писательница Джоан Роулинг, которая создала легендарную историю Гарри Поттера. В книге мальчик также празднует в этот день, а все поклонники мира колдунов прекрасно помнят торт, который подарил ему Хагрид.