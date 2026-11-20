Навіть у сухій і темній коморі запаси здатні зіпсуватися задовго до кінця терміну придатності, якщо скласти їх на одній полиці без урахування товарного сусідства.

Одні овочі активно виділяють газ етилен, який прискорює старіння сусідів, інші віддають зайву вологу, а сипучі продукти миттєво вбирають сторонні аромати як губка.

Картопля та цибуля або яблука

Класична помилка – ставити мішок картоплі впритул до ящика з цибулею чи пізніми яблуками. Цибуля та яблука виділяють етилен і вологу, через що бульби починають стрімко проростати, в'янути й підгнивати, а сама цибуля від сусідства з вологою картоплею швидко сиріє й вкривається пліснявою.

Борошно й крупи поруч зі спеціями, кавою або чаєм

Вівсянка, рис, гречка, цукор і пшеничне борошно мають пористу структуру, тому легко поглинають леткі ефірні олії. Якщо тримати пачки з крупами на одній полиці з відкритими спеціями, меленою кавою, часником чи побутовою хімією, звична каша набуде стійкого стороннього присмаку, який не вивітриться навіть під час варіння.

Правильне зберігання захищає запаси / Фото Pixabay

Соняшникова олія та горіхи біля батарей або на світлі

Соняшникову олію, волоські горіхи та насіння не можна розміщувати в теплих зонах комори біля труб опалення чи під прямим світлом. Навіть у закритій тарі тепло й ультрафіолет запускають окислення жирів, через що горіхи та олія прогіркають у 3 – 4 рази швидше.

Як організувати полиці без зайвої мороки

Найпростіший спосіб захистити запаси – розділити простір на 3 зони: коренеплоди тримати внизу в дерев'яних або пластикових ящиках із вентиляцією (картоплю окремо від цибулі та часнику), сипучі крупи й борошно пересипати в герметичні скляні чи пластикові контейнери на середніх полицях, а спеції, каву та чай прибрати в окремий закритий бокс подалі від основних продуктів.