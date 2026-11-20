Одни овощи активно выделяют газ этилен, который ускоряет старение соседних продуктов, другие отдают лишнюю влагу, а сыпучие продукты мгновенно впитывают посторонние запахи, как губка.

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Картофель и лук или яблоки

Классическая ошибка – ставить мешок картофеля вплотную к ящику с луком или поздними яблоками. Лук и яблоки выделяют этилен и влагу, из-за чего клубни начинают стремительно прорастать, вянуть и подгнивать, а сам лук от соседства с влажным картофелем быстро сыреет и покрывается плесенью.

Мука и крупы рядом со специями, кофе или чаем

Овсянка, рис, гречка, сахар и пшеничная мука имеют пористую структуру, поэтому легко впитывают летучие эфирные масла. Если хранить пачки с крупами на одной полке с открытыми специями, молотым кофе, чесноком или бытовой химией, привычная каша приобретет стойкий посторонний привкус, который не исчезнет даже во время варки.

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Правильное хранение защищает запасы / Фото Pixabay

Подсолнечное масло и орехи возле батарей или на свету

Подсолнечное масло, грецкие орехи и семечки нельзя размещать в теплых зонах кладовой возле труб отопления или под прямым светом. Даже в закрытой таре тепло и ультрафиолет запускают процесс окисления жиров, поэтому орехи и масло прогоркают в 3 – 4 раза быстрее.

Как организовать полки без лишних хлопот

Самый простой способ защитить запасы – разделить пространство на 3 зоны: корнеплоды хранить внизу в деревянных или пластиковых ящиках с вентиляцией (картофель отдельно от лука и чеснока), сыпучие крупы и муку пересыпать в герметичные стеклянные или пластиковые контейнеры на средних полках, а специи, кофе и чай убрать в отдельный закрытый бокс подальше от основных продуктов.