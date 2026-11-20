Одні овочі активно виділяють газ етилен, який прискорює старіння сусідів, інші віддають зайву вологу, а сипучі продукти миттєво вбирають сторонні аромати як губка.

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Картопля та цибуля або яблука

Класична помилка – ставити мішок картоплі впритул до ящика з цибулею чи пізніми яблуками. Цибуля та яблука виділяють етилен і вологу, через що бульби починають стрімко проростати, в'янути й підгнивати, а сама цибуля від сусідства з вологою картоплею швидко сиріє й вкривається пліснявою.

Борошно й крупи поруч зі спеціями, кавою або чаєм

Вівсянка, рис, гречка, цукор і пшеничне борошно мають пористу структуру, тому легко поглинають леткі ефірні олії. Якщо тримати пачки з крупами на одній полиці з відкритими спеціями, меленою кавою, часником чи побутовою хімією, звична каша набуде стійкого стороннього присмаку, який не вивітриться навіть під час варіння.

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Правильне зберігання захищає запаси / Фото Pixabay

Соняшникова олія та горіхи біля батарей або на світлі

Соняшникову олію, волоські горіхи та насіння не можна розміщувати в теплих зонах комори біля труб опалення чи під прямим світлом. Навіть у закритій тарі тепло й ультрафіолет запускають окислення жирів, через що горіхи та олія прогіркають у 3 – 4 рази швидше.

Як організувати полиці без зайвої мороки

Найпростіший спосіб захистити запаси – розділити простір на 3 зони: коренеплоди тримати внизу в дерев'яних або пластикових ящиках із вентиляцією (картоплю окремо від цибулі та часнику), сипучі крупи й борошно пересипати в герметичні скляні чи пластикові контейнери на середніх полицях, а спеції, каву та чай прибрати в окремий закритий бокс подалі від основних продуктів.