З’їдається швидше за м'ясо: тушкована капуста з морсом і пастою за рецептом, якому десятиліття

Тушкована капуста – класика домашньої кухні, яка часто потерпає від однієї крайності: або залишається жорсткою та сухою, або розварюється у водянисту невиразну масу. Секрет глибокого смаку та шовковистої текстури криється в правильному поєднанні томатних компонентів і температурних режимів.

Замість звичайної води чи надміру концентрованої пасти тут працює збалансований дует: густий томатний морс дає природну соковитість і м'яку кислоту, а ложечка обсмаженої пасти – яскравий насичений колір і карамельний відтінок. Дрібка цукру остаточно вирівнює баланс, перетворюючи прості овочі на самодостатню ресторанну страву чи ідеальний гарнір, розповідає "Господинька". Як смачно стушкувати капусту? Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм капусти;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 200 мілілітрів морсу або перетертого томатного соусу;

– 1 чайна ложка концентрованої томатної пасти;

– 2 лаврові листки;

– 1 чайна ложка цукру;

– сіль, перець, спеції до смаку. Приготування: З капусти зніміть верхнє листя та нашаткуйте соломкою середньої товщини: занадто тонка нарізка швидко розповзеться від тушкування, а великі шматки будуть готуватися нерівномірно. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а очищену соковиту моркву натріть на середній або грубій тертці. У глибокій сковороді з товстим дном або сотейнику добре розігрійте рослинну олію. Викладіть подрібнену цибулю та пасеруйте до прозорості близько трьох хвилин, потім додайте моркву й тушкуйте овочі разом до м'якості та легкого золотистого відтінку. Порціями перекладіть у сковороду нашатковану капусту. Накрийте кришкою на 4 – 5 хвилин на помірному вогні, щоб вона під дією пари прогрілася, пустила перший сік і помітно осіла в об'ємі. Після цього зніміть кришку, збільште нагрів і обсмажуйте капусту, періодично перемішуючи, приблизно 7 – 8 хвилин, поки на окремих смужках не з'явиться апетитна карамельна рум'яність – саме це обсмажування дає той самий фірмовий смак, якого ніколи не досягти простим варінням. Влийте томатний морс, додайте ложечку томатної пасти, всипте цукор, мелений чорний перець і покладіть лаврові листки. Ретельно вимішайте соус, щоб він рівномірно огорнув кожну соломинку капусти, знову щільно закрийте кришкою і зменшіть нагрів до мінімального. Тушкуйте страву 15 – 20 хвилин (молодій капусті вистачить і 10 хвилин, а щільній зимовій знадобиться трохи більше часу), поки вона не набуде бажаної ніжної м'якості, але не втратить приємної пружності. Наприкінці обов'язково спробуйте страву на смак і лише тоді додайте сіль за потребою: томатний морс часто вже містить сіль, тому передчасне додавання солі може зіпсувати баланс. Вийміть лаврові листки, щоб капуста не набралася зайвої гіркоти, вимкніть вогонь і дайте капусті настоятися під кришкою 10 хвилин перед подачею.