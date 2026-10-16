Тушкована капуста – класика домашньої кухні, яка часто потерпає від однієї крайності: або залишається жорсткою та сухою, або розварюється у водянисту невиразну масу. Секрет глибокого смаку та шовковистої текстури криється в правильному поєднанні томатних компонентів і температурних режимів.