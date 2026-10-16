Тушеная капуста – классическое блюдо домашней кухни, которое часто страдает от одной из двух крайностей: либо остается жесткой и сухой, либо разваривается до водянистой безвкусной массы. Секрет насыщенного вкуса и шелковистой текстуры кроется в правильном сочетании томатных ингредиентов и температурных режимов.