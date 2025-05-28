28 травня, 08:35
Насолода без зайвих витрат: Ектор показав, як приготувати бюджетну уху з червоної риби
Основні тези
- Знаменитий Ектор поділився рецептом бюджетної ухи з червоної риби.
- Ця страва легка у приготуванні та смакуватиме абсолютно усім.
Ароматну уху полюбляють навіть ті, кого важко назвати поціновувачами рідких страв. А якщо приготувати її з червоної риби, то навряд чи доведеться щось залишати в холодильнику на потім.
Виявляється, страва з червоною рибою може бути не лише смачною, а й бюджетною. А ще більше тішить те, що це улюблена уха! 24 Канал радить скористатися рецептом улюбленого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.
Читайте також 30 штук за 10 хвилин: як зробити найлегші ліниві пиріжки
Рецепт ухи з червоної риби
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– червона риба;
– молода морква;
– цибуля;
– картопля;
– петрушка;
– перець горошком;
– лавровий лист.
Приготування:
- Моркву та цибулю нарізаємо й обсмажуємо на пательні до легкого підрум’янення, майже до карамелізації.
- У каструлю наливаємо холодну воду, викладаємо шматки червоної риби. Додаємо перець горошком, за бажанням – кілька лаврових листків.
- Закладаємо в каструлю підсмажену моркву з цибулею та гілочки петрушки.
- Ставимо каструлю на плиту, доводимо вміст до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо 10 – 15 хвилин на мінімальному вогні, не допускаючи бурхливого кипіння.
- Рибу обережно виймаємо, бульйон проціджуємо, щоб прибрати спеції, овочі й зелень.
- У чистий проціджений бульйон додаємо нарізану картоплю та моркву. Варимо до повної готовності овочів, приправляємо до смаку сіллю та спеціями.
Смачного!
Це дуже смачно: як приготувати холодний чай зі спеціями.