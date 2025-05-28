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28 травня, 08:35
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Насолода без зайвих витрат: Ектор показав, як приготувати бюджетну уху з червоної риби

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Знаменитий Ектор поділився рецептом бюджетної ухи з червоної риби.
  • Ця страва легка у приготуванні та смакуватиме абсолютно усім.

Ароматну уху полюбляють навіть ті, кого важко назвати поціновувачами рідких страв. А якщо приготувати її з червоної риби, то навряд чи доведеться щось залишати в холодильнику на потім.

Виявляється, страва з червоною рибою може бути не лише смачною, а й бюджетною. А ще більше тішить те, що це улюблена уха! 24 Канал радить скористатися рецептом улюбленого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі. 

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Рецепт ухи з червоної риби

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– червона риба;
– молода морква;
– цибуля;
– картопля;
– петрушка;
– перець горошком;
– лавровий лист. 

Приготування

  1. Моркву та цибулю нарізаємо й обсмажуємо на пательні до легкого підрум’янення, майже до карамелізації.
  2. У каструлю наливаємо холодну воду, викладаємо шматки червоної риби. Додаємо перець горошком, за бажанням – кілька лаврових листків.
  3. Закладаємо в каструлю підсмажену моркву з цибулею та гілочки петрушки.
  4. Ставимо каструлю на плиту, доводимо вміст до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо 10 – 15 хвилин на мінімальному вогні, не допускаючи бурхливого кипіння.
  5. Рибу обережно виймаємо, бульйон проціджуємо, щоб прибрати спеції, овочі й зелень.
  6. У чистий проціджений бульйон додаємо нарізану картоплю та моркву. Варимо до повної готовності овочів, приправляємо до смаку сіллю та спеціями.

Смачного!

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