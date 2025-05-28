Виявляється, страва з червоною рибою може бути не лише смачною, а й бюджетною. А ще більше тішить те, що це улюблена уха! 24 Канал радить скористатися рецептом улюбленого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт ухи з червоної риби

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– червона риба;

– молода морква;

– цибуля;

– картопля;

– петрушка;

– перець горошком;

– лавровий лист.

Приготування:

Моркву та цибулю нарізаємо й обсмажуємо на пательні до легкого підрум’янення, майже до карамелізації. У каструлю наливаємо холодну воду, викладаємо шматки червоної риби. Додаємо перець горошком, за бажанням – кілька лаврових листків. Закладаємо в каструлю підсмажену моркву з цибулею та гілочки петрушки. Ставимо каструлю на плиту, доводимо вміст до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо 10 – 15 хвилин на мінімальному вогні, не допускаючи бурхливого кипіння. Рибу обережно виймаємо, бульйон проціджуємо, щоб прибрати спеції, овочі й зелень. У чистий проціджений бульйон додаємо нарізану картоплю та моркву. Варимо до повної готовності овочів, приправляємо до смаку сіллю та спеціями.

Смачного!

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