Незмінний друг України: що полюбляє поїсти прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Велика Британія – надійний союзник України, і прем’єр-міністр Кір Стармер продовжує цю традицію. Він відомий не тільки активною політикою, але й простими вподобаннями в їжі. Його раціон – це поєднання класичних британських страв та індійських спецій, що додають пікантності меню.

Улюблені страви Кіра Стармера – це не лише їжа, а й відображення його стилю життя – стриманого та відкритого до нових смаків, повідомляє 24 Канал. Якщо хочете скуштувати те, що подобається британському лідеру, спробуйте ці рецепти.

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Що до смаку Кіру Стармеру

Кулінарні смаки сера Кіра Стармера сформувалися під впливом його давнього вибору дієти. Близько 25 років тому він відмовився від м’яса. Його раціон включає рибу. У його родині харчові вподобання розділилися: дружина Вікторія та донька – вегетаріанки, а син-підліток вживає м’ясо. Сам Стармер визнає, що іноді це спокушає його повернутися до м’ясних страв.

Особливу прихильність політик має до індійської кухні. Його улюбленою стравою є лосось тандурі, який він навіть приготував у травні 2024 року під час недільного бранчу на відомому телеканалі.

Під час одного з інтерв'ю він зазначив, що якби він мав обрати свою останню вечерю, то, за власним зізнанням, почав би з салату з морських водоростей. Основною стравою став би лосось тандурі з далом, нааном і рисом, а на десерт – запечений лимонний чізкейк.

Проте крім екзотичних смаків, Стармер високо цінує і британську їжу. Часто, подорожуючи країною, він купує рибу з картоплею фрі "в дорозі". Також він із теплотою згадує дитинство, коли після школи його чекали мамині бутерброди з варенням. У повсякденному житті він віддає перевагу простим та зручним стравам – наприклад, сендвіч з тунцем залишається його улюбленим швидким обідом під час роботи.

Лосось тандурі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів філе лосося;

– 150 грамів натурального йогурту;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка пасти тандурі;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 чайна ложка меленого кмину;

– пів чайної ложки паприки;

– пів чайної ложки куркуми;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– 1 столова ложка олії.

Приготування:

Поріжте філе лосося на великі шматки. Змішайте йогурт, лимонний сік, пасту тандурі, коріандр, кмин, паприку, куркуму, сіль і перець. Покладіть лосось у маринад, ретельно перемішайте. Залиште на 20 хвилин. Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть лосось на застелене пергаментом деко. Змастіть шматки рибу олією. Запікайте 15 хвилин. Подавайте гарячим із зеленню та соусом.

Сендвіч з тунцем

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого тунця у власному соку;

– 4 скибки хліба для тостів;

– 2 столові ложки майонезу;

– пів чайної ложки лимонного соку;

– пів чайної ложки діжонської гірчиці (за бажанням);

– пів маленької червоної цибулі;

– 1 маленький огірок;

– 2 листки салату;

– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

Злийте рідину з тунця, розімніть рибу виделкою. Поріжте цибулю й огірок маленькими кубиками. Додайте до тунця майонез, лимонний сік, гірчицю, цибулю, огірок, сіль і перець, перемішайте. Підсмажте хліб на сухій пательні або в тостері до золотистої скоринки. На дві скибки покладіть салатний лист і начинку з тунця. Накрийте іншими двома скибками хліба, злегка притисніть.

Лимонний чізкейк

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів пісочного печива;

– 100 грамів вершкового масла;

– 400 грамів крем-сиру;

– 200 грамів сметани;

– 150 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 1 лимон;

– пів чайної ложки ванільного цукру.

Приготування:

Подрібніть печиво в крихту. Розтопіть масло, змішайте з печивом. Викладіть масу у форму, розрівняйте і злегка утрамбуйте. Поставте в холодильник на двадцять хвилин. Натріть цедру лимона на дрібній тертці, вичавіть сік. Збийте крем-сир, цукор і ванільний цукор до однорідності. Додайте яйця, збиваючи після кожного. Вмішайте сметану, лимонний сік і цедру. Вилийте начинку на охолоджену основу. Випікайте в духовці при 160 градусах сорок п’ять хвилин. Охолодіть у духовці з прочиненими дверцятами. Поставте в холодильник на чотири години.

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