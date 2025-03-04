Цей рецепт – найкращий приклад того, як швидкі страви виходять смачними та ароматними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel. Вишуканості його смаку надають ретельно відібрані ароматні спеції, змішані з оливковою олією.

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Рецепт запеченого філе у спеціях

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 800 грамів курячого філе;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка сушеного майорану;
– 1 чайна ложка гранульованого часнику;
– 1 чайна ложка меленої солодкої паприки;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.

Приготування:

  1. Налийте в миску оливкову олію.
  2. Додайте майоран, часник, паприку, сіль і перець до смаку. Ретельно перемішайте.
  3. Промийте куряче філе, обсушіть, видаліть усі оболонки та жир. За потреби на кілька менших шматків. Натріть кожен шматок оливковою олією та спеціями, після чого покладіть у пакет для запікання.
  4. Зв’яжіть кінці пакета й викладіть його у форму для запікання. Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку та випікайте приблизно 25 хвилин.
  5. Вийміть з духовки, обережно розріжте пакет і залиште на кілька хвилин, щоб куряче філе випустило пару.
  6. Подавайте з картоплею, рисом або крупою та хрустким салатом.

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