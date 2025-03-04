Колорит грецької кухні славиться на весь світ, а особливо їй віддають належне, коли йдеться про приготування риби або морепродуктів. Риба, приготована за місцевими традиціями, стане особливою знахідкою на період посту, розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.

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Рецепт риби по-грецьки

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів філе тріски;

– 40 грамів борошна;

– 2 морквини;

– корінь петрушки;

– 35 грамів томатної пасти;

– 80 грамів цибулі порей;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Почистіть моркву і петрушку, натріть на тертці, а цибулю-порей наріжте півкільцями. Обсмажте овочі в каструлі з однією столовою ложкою оливкової олії. Додайте до овочів воду (щоб покривала овочі), посоліть, поперчіть та додайте спеції. Тушкуйте овочі на повільному вогні близько 20 хвилин. Наріжте рибу шматочками, посипте дрібкою солі і обваляйте в борошні Обсмажте рибу на сковороді з оливковою олією до золотистої скоринки. Викладіть обсмажену рибу в миску і полийте овочевим соусом. За потреби додайте спецій або солі. Залиште в холодильнику на ніч.

Смачного!

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