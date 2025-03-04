Колорит греческой кухни славится на весь мир, а особенно ей отдают должное, когда речь идет о приготовлении рыбы или морепродуктов. Рыба, приготовленная по местным традициям, станет особой находкой на период поста, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie.

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Рецепт рыбы по-гречески

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов филе трески;

– 40 граммов муки;

– 2 морковки;

– корень петрушки;

– 35 граммов томатной пасты;

– 80 граммов лука порей;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Почистите морковь и петрушку, натрите на терке, а лук-порей нарежьте полукольцами. Обжарьте овощи в кастрюле с одной столовой ложкой оливкового масла. Добавьте к овощам воду (чтобы покрывала овощи), посолите, поперчите и добавьте специи. Тушите овощи на медленном огне около 20 минут. Нарежьте рыбу кусочками, посыпьте щепоткой соли и обваляйте в муке Обжарьте рыбу на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Выложите обжаренную рыбу в миску и полейте овощным соусом. При необходимости добавьте специй или соли. Оставьте в холодильнике на ночь.

Приятного аппетита!

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