Колорит греческой кухни славится на весь мир, а особенно ей отдают должное, когда речь идет о приготовлении рыбы или морепродуктов. Рыба, приготовленная по местным традициям, станет особой находкой на период поста, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie.

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Рецепт рыбы по-гречески

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов филе трески;
– 40 граммов муки;
– 2 морковки;
– корень петрушки;
– 35 граммов томатной пасты;
– 80 граммов лука порей;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистите морковь и петрушку, натрите на терке, а лук-порей нарежьте полукольцами.
  2. Обжарьте овощи в кастрюле с одной столовой ложкой оливкового масла.
  3. Добавьте к овощам воду (чтобы покрывала овощи), посолите, поперчите и добавьте специи. Тушите овощи на медленном огне около 20 минут.
  4. Нарежьте рыбу кусочками, посыпьте щепоткой соли и обваляйте в муке
  5. Обжарьте рыбу на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки.
  6. Выложите обжаренную рыбу в миску и полейте овощным соусом.
  7. При необходимости добавьте специй или соли.
  8. Оставьте в холодильнике на ночь.

Приятного аппетита!

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