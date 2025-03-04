Колорит греческой кухни славится на весь мир, а особенно ей отдают должное, когда речь идет о приготовлении рыбы или морепродуктов. Рыба, приготовленная по местным традициям, станет особой находкой на период поста, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie.
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Рецепт рыбы по-гречески
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов филе трески;
– 40 граммов муки;
– 2 морковки;
– корень петрушки;
– 35 граммов томатной пасты;
– 80 граммов лука порей;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Почистите морковь и петрушку, натрите на терке, а лук-порей нарежьте полукольцами.
- Обжарьте овощи в кастрюле с одной столовой ложкой оливкового масла.
- Добавьте к овощам воду (чтобы покрывала овощи), посолите, поперчите и добавьте специи. Тушите овощи на медленном огне около 20 минут.
- Нарежьте рыбу кусочками, посыпьте щепоткой соли и обваляйте в муке
- Обжарьте рыбу на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки.
- Выложите обжаренную рыбу в миску и полейте овощным соусом.
- При необходимости добавьте специй или соли.
- Оставьте в холодильнике на ночь.
Приятного аппетита!
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