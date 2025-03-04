Этот рецепт – лучший пример того, как быстрые блюда получаются вкусными и ароматными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Изысканности его вкусу придают тщательно отобранные ароматные специи, смешанные с оливковым маслом.
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Рецепт запеченного филе в специях
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов куриного филе;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка сушеного майорана;
– 1 чайная ложка гранулированного чеснока;
– 1 чайная ложка молотой сладкой паприки;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу.
Приготовление:
- Налейте в миску оливковое масло.
- Добавьте майоран, чеснок, паприку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
- Промойте куриное филе, обсушите, удалите все оболочки и жир. При необходимости на несколько меньших кусков. Натрите каждый кусок оливковым маслом и специями, после чего положите в пакет для запекания.
- Свяжите концы пакета и выложите его в форму для запекания. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте примерно 25 минут.
- Выньте из духовки, осторожно разрежьте пакет и оставьте на несколько минут, чтобы куриное филе выпустило пар.
- Подавайте с картофелем, рисом или крупой и хрустящим салатом.
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