Золота формула: скільки солі, цукру та оцту треба для маринаду, щоб гриби вийшли ідеальними

Мариновані гриби – незмінний фаворит домашнього столу, який однаково добре пасує до гарячої відвареної картоплі, запеченого м'яса чи святкових салатів. Проте навіть найкрасивіші молоді шапочки легко зіпсувати, якщо порушити баланс заливки.

Надлишок оцту зробить закуску їдкою, нестача солі загрожує швидким псуванням, а надто щедра жменя прянощів геть заглушить благородний лісовий дух. Універсальна формула маринаду працює з будь-якими грибами – від делікатних білих і слизьких маслюків до звичайних магазинних печериць. Вона дає ідеально збалансовану кисло-солодку ноту, зберігає пружність м'якоті та залишає сам гриб головним героєм страви. Як смачно замаринувати гриби? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 1 кілограм грибів;

маринад (на 1 літр води):

– 4 чайні ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 100 мілілітрів оцту;

пряний букет:

– 2 – 3 лаврові листки;

– 6 – 8 горошин чорного перцю;

– 3 – 4 горошини духмяного перцю;

– 2 бутони гвоздики;

– пів чайної ложки насіння гірчиці або коріандру. Приготування: Гриби ретельно переберіть, очистьте від залишків лісового моху, хвої та ґрунту, після чого швидко промийте під холодною проточною водою. З маслюків перед миттям обов'язково зніміть клейку шкірку з капелюшка, інакше маринад потемніє та гірчитиме. Дрібні міцні екземпляри залиште цілими, а великі розріжте на рівні акуратні часточки. Перекладіть підготовлені гриби у велику каструлю, залийте чистою водою, щоб вона повністю їх покривала, і поставте на вогонь. Варіть на помірному нагріві, регулярно знімаючи ложкою піну, що підіймається: печерицям достатньо 10 – 12 хвилин після закипання, тоді як щільним лісовим грибам знадобиться 20 – 25 хвилин. Готовність визначити легко – зварені гриби починають плавно опускатися на дно посуду, а відвар стає прозорим. Відкиньте їх на друшляк і дайте повністю стекти каламутній рідині. Для маринаду в окрему каструлю налийте чисту фільтровану воду, всипте сіль, цукор, покладіть лавровий лист, горошини чорного й духмяного перцю та гвоздику. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть нагрів і проваріть 3 – 4 хвилини, щоб спеції розкрили свої ефірні олії. Наприкінці влийте столовий оцет і знову дайте рідині закипіти. Перекладіть відварені гриби в киплячий пряний маринад і прогрійте на слабкому вогні ще 5 – 7 хвилин: це дозволить порам м'якоті рівномірно ввібрати аромати прянощів. Шумівкою розкладіть гарячі гриби по чистих сухих банках, залийте маринадом під саме горлечко, накрийте кришками й дайте самостійно охолонути при кімнатній температурі. Після охолодження перенесіть банки в холодильник. Магазинні печериці готові до вживання вже через 4 – 6 годин, а лісовим грибам варто дати настоятися 1 – 2 доби. Перед подачею додайте до готової закуски тонкі півкільця ріпчастої цибулі, подрібнений часник і ложку запашної нерафінованої олії.