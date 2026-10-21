Избыток уксуса сделает закуску едкой, недостаток соли грозит быстрой порчей, а слишком щедрая горсть пряностей полностью заглушит благородный лесной аромат. Универсальная формула маринада подходит для любых грибов – от нежных белых и скользких масляток до обычных магазинных шампиньонов. Она придает идеально сбалансированную кисло-сладкую нотку, сохраняет упругость мякоти и оставляет сам гриб главным героем блюда.

Как вкусно замариновать грибы?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм грибов;

маринад (на 1 литр воды):

– 4 чайные ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 100 миллилитров уксуса;

букет специй:

– 2 – 3 лавровых листа;

– 6 – 8 горошин черного перца;

– 3 – 4 горошины душистого перца;

– 2 бутона гвоздики;

– половина чайной ложки семян горчицы или кориандра.

Приготовление: