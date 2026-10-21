Надлишок оцту зробить закуску їдкою, нестача солі загрожує швидким псуванням, а надто щедра жменя прянощів геть заглушить благородний лісовий дух. Універсальна формула маринаду працює з будь-якими грибами – від делікатних білих і слизьких маслюків до звичайних магазинних печериць. Вона дає ідеально збалансовану кисло-солодку ноту, зберігає пружність м'якоті та залишає сам гриб головним героєм страви.

Як смачно замаринувати гриби?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм грибів;

маринад (на 1 літр води):

– 4 чайні ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 100 мілілітрів оцту;

пряний букет:

– 2 – 3 лаврові листки;

– 6 – 8 горошин чорного перцю;

– 3 – 4 горошини духмяного перцю;

– 2 бутони гвоздики;

– пів чайної ложки насіння гірчиці або коріандру.

Приготування: