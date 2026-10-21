Надлишок оцту зробить закуску їдкою, нестача солі загрожує швидким псуванням, а надто щедра жменя прянощів геть заглушить благородний лісовий дух. Універсальна формула маринаду працює з будь-якими грибами – від делікатних білих і слизьких маслюків до звичайних магазинних печериць. Вона дає ідеально збалансовану кисло-солодку ноту, зберігає пружність м'якоті та залишає сам гриб головним героєм страви.
Як смачно замаринувати гриби?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм грибів;
маринад (на 1 літр води):
– 4 чайні ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 100 мілілітрів оцту;
пряний букет:
– 2 – 3 лаврові листки;
– 6 – 8 горошин чорного перцю;
– 3 – 4 горошини духмяного перцю;
– 2 бутони гвоздики;
– пів чайної ложки насіння гірчиці або коріандру.
Приготування:
- Гриби ретельно переберіть, очистьте від залишків лісового моху, хвої та ґрунту, після чого швидко промийте під холодною проточною водою.
- З маслюків перед миттям обов'язково зніміть клейку шкірку з капелюшка, інакше маринад потемніє та гірчитиме. Дрібні міцні екземпляри залиште цілими, а великі розріжте на рівні акуратні часточки.
- Перекладіть підготовлені гриби у велику каструлю, залийте чистою водою, щоб вона повністю їх покривала, і поставте на вогонь.
- Варіть на помірному нагріві, регулярно знімаючи ложкою піну, що підіймається: печерицям достатньо 10 – 12 хвилин після закипання, тоді як щільним лісовим грибам знадобиться 20 – 25 хвилин.
- Готовність визначити легко – зварені гриби починають плавно опускатися на дно посуду, а відвар стає прозорим.
- Відкиньте їх на друшляк і дайте повністю стекти каламутній рідині.
- Для маринаду в окрему каструлю налийте чисту фільтровану воду, всипте сіль, цукор, покладіть лавровий лист, горошини чорного й духмяного перцю та гвоздику.
- Доведіть суміш до кипіння, зменшіть нагрів і проваріть 3 – 4 хвилини, щоб спеції розкрили свої ефірні олії. Наприкінці влийте столовий оцет і знову дайте рідині закипіти.
- Перекладіть відварені гриби в киплячий пряний маринад і прогрійте на слабкому вогні ще 5 – 7 хвилин: це дозволить порам м'якоті рівномірно ввібрати аромати прянощів.
- Шумівкою розкладіть гарячі гриби по чистих сухих банках, залийте маринадом під саме горлечко, накрийте кришками й дайте самостійно охолонути при кімнатній температурі.
- Після охолодження перенесіть банки в холодильник.
- Магазинні печериці готові до вживання вже через 4 – 6 годин, а лісовим грибам варто дати настоятися 1 – 2 доби.
- Перед подачею додайте до готової закуски тонкі півкільця ріпчастої цибулі, подрібнений часник і ложку запашної нерафінованої олії.