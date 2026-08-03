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3 серпня, 06:36
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Універсальний маринад "3/6/9": що не залий ним – взимку першим змітають зі столу

Лілія Імбіровська-Сиваківська

У сезон консервації найзручніші рецепти – ті, які не прив’язують до одного овочу. Коли в банки можна покласти огірки, помідори, кабачки, перець або зробити асорті, не доводиться варити окремий маринад для кожної заготовки.

Одна банка такого маринаду – і в ній можуть опинитися огірки, помідори, кабачки, перець чи навіть морква з цибулею. Саме цей універсальний рецепт "3/6/9" подобається всім, пише Господинька.

Як приготувати універсальний маринад?

  • Час: 1 година
  • Порцій; 4

Інгредієнти: 
– огірки, помідори, кабачки, болгарський перець, морква та цибуля – скільки поміститься в банки;
 – 1 – 2 листочки смородини на кожну банку; 
– 1 – 2 листочки вишні на кожну банку; 
– парасольки кропу – до смаку; 
– лист хрону – до смаку; 
– 2 – 3 зубчики часнику на кожну банку; 
– горошини чорного перцю – до смаку; 
– 2 бутони гвоздики на кожну банку; 
– 1 лавровий лист на кожну банку; 
– 1,5 літра води; 
– 3 столові ложки солі; 
– 6 столових ложок цукру; 
– 9 столових ложок оцту.

Приготування:

  1. На дно чистих банок покладіть зелень і часник, а потім щільно заповніть їх овочами.
  2. Зверху додайте ще трохи зелені, залийте овочі крутим окропом, накрийте стерилізованими кришками й залиште на 15 – 20 хвилин.
  3. Злийте воду в каструлю – саме з неї ви готуватимете маринад. Якщо банки стоятимуть у квартирі без підвалу, зробіть ще одну додаткову заливку окропом на 10 хвилин.
  4. Перед остаточним заливанням покладіть у кожну банку кілька горошин чорного перцю, 2 бутони гвоздики та 1 лавровий лист.
  5. У воду додайте сіль, цукор і оцет, доведіть маринад до кипіння та одразу розлийте його по банках до самого горлечка.
  6. Якщо маринаду не вистачить, долийте трохи гарячої води з чайника, щоб овочі були повністю вкриті.
  7. Щільно закрутіть банки кришками, переверніть догори дном, добре закутайте рушниками й залиште до повного охолодження.
  8. Після цього перенесіть заготовки в темний прохолодний підвал або інше прохолодне місце.

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