Універсальний маринад "3/6/9": що не залий ним – взимку першим змітають зі столу
У сезон консервації найзручніші рецепти – ті, які не прив’язують до одного овочу. Коли в банки можна покласти огірки, помідори, кабачки, перець або зробити асорті, не доводиться варити окремий маринад для кожної заготовки.
Одна банка такого маринаду – і в ній можуть опинитися огірки, помідори, кабачки, перець чи навіть морква з цибулею. Саме цей універсальний рецепт "3/6/9" подобається всім, пише Господинька.
Як приготувати універсальний маринад?
- Час: 1 година
- Порцій; 4
Інгредієнти:
– огірки, помідори, кабачки, болгарський перець, морква та цибуля – скільки поміститься в банки;
– 1 – 2 листочки смородини на кожну банку;
– 1 – 2 листочки вишні на кожну банку;
– парасольки кропу – до смаку;
– лист хрону – до смаку;
– 2 – 3 зубчики часнику на кожну банку;
– горошини чорного перцю – до смаку;
– 2 бутони гвоздики на кожну банку;
– 1 лавровий лист на кожну банку;
– 1,5 літра води;
– 3 столові ложки солі;
– 6 столових ложок цукру;
– 9 столових ложок оцту.
Приготування:
- На дно чистих банок покладіть зелень і часник, а потім щільно заповніть їх овочами.
- Зверху додайте ще трохи зелені, залийте овочі крутим окропом, накрийте стерилізованими кришками й залиште на 15 – 20 хвилин.
- Злийте воду в каструлю – саме з неї ви готуватимете маринад. Якщо банки стоятимуть у квартирі без підвалу, зробіть ще одну додаткову заливку окропом на 10 хвилин.
- Перед остаточним заливанням покладіть у кожну банку кілька горошин чорного перцю, 2 бутони гвоздики та 1 лавровий лист.
- У воду додайте сіль, цукор і оцет, доведіть маринад до кипіння та одразу розлийте його по банках до самого горлечка.
- Якщо маринаду не вистачить, долийте трохи гарячої води з чайника, щоб овочі були повністю вкриті.
- Щільно закрутіть банки кришками, переверніть догори дном, добре закутайте рушниками й залиште до повного охолодження.
- Після цього перенесіть заготовки в темний прохолодний підвал або інше прохолодне місце.