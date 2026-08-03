Одна банка такого маринада – и в ней могут оказаться огурцы, помидоры, кабачки, перец или даже морковь с луком. Именно этот универсальный рецепт "3/6/9" нравится всем, пишет "Господинька".
Как приготовить универсальный маринад?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– огурцы, помидоры, кабачки, болгарский перец, морковь и лук – столько, сколько поместится в банки;
– 1–2 листочка смородины на каждую банку;
– 1–2 листочка вишни на каждую банку;
– зонтики укропа – по вкусу;
– лист хрена – по вкусу;
– 2–3 зубчика чеснока на каждую банку;
– горошины черного перца – по вкусу;
– 2 бутона гвоздики на каждую банку;
– 1 лавровый лист на каждую банку;
– 1,5 литра воды;
– 3 столовые ложки соли;
– 6 столовых ложек сахара;
– 9 столовых ложек уксуса.
Приготовление:
- На дно чистых банок положите зелень и чеснок, а затем плотно заполните их овощами.
- Сверху добавьте еще немного зелени, залейте овощи кипятком, накройте стерилизованными крышками и оставьте на 15 – 20 минут.
- Слейте воду в кастрюлю – именно из нее вы будете готовить маринад. Если банки будут стоять в квартире без подвала, сделайте еще одну дополнительную заливку кипятком на 10 минут.
- Перед окончательной заливкой положите в каждую банку несколько горошин черного перца, 2 бутона гвоздики и 1 лавровый лист.
- В воду добавьте соль, сахар и уксус, доведите маринад до кипения и сразу разлейте его по банкам до самого горлышка.
- Если маринада не хватит, долейте немного горячей воды из чайника, чтобы овощи были полностью покрыты.
- Плотно закрутите банки крышками, переверните вверх дном, хорошо укутайте полотенцами и оставьте до полного остывания.
- После этого перенесите заготовки в темный прохладный подвал или другое прохладное место.