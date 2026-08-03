Одна банка такого маринада – и в ней могут оказаться огурцы, помидоры, кабачки, перец или даже морковь с луком. Именно этот универсальный рецепт "3/6/9" нравится всем, пишет "Господинька".

Как приготовить универсальный маринад?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– огурцы, помидоры, кабачки, болгарский перец, морковь и лук – столько, сколько поместится в банки;

– 1–2 листочка смородины на каждую банку;

– 1–2 листочка вишни на каждую банку;

– зонтики укропа – по вкусу;

– лист хрена – по вкусу;

– 2–3 зубчика чеснока на каждую банку;

– горошины черного перца – по вкусу;

– 2 бутона гвоздики на каждую банку;

– 1 лавровый лист на каждую банку;

– 1,5 литра воды;

– 3 столовые ложки соли;

– 6 столовых ложек сахара;

– 9 столовых ложек уксуса.

Приготовление: