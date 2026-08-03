Одна банка такого маринаду – і в ній можуть опинитися огірки, помідори, кабачки, перець чи навіть морква з цибулею. Саме цей універсальний рецепт "3/6/9" подобається всім, пише Господинька.

Як приготувати універсальний маринад?

Час : 1 година

: 1 година Порцій; 4

Інгредієнти:

– огірки, помідори, кабачки, болгарський перець, морква та цибуля – скільки поміститься в банки;

– 1 – 2 листочки смородини на кожну банку;

– 1 – 2 листочки вишні на кожну банку;

– парасольки кропу – до смаку;

– лист хрону – до смаку;

– 2 – 3 зубчики часнику на кожну банку;

– горошини чорного перцю – до смаку;

– 2 бутони гвоздики на кожну банку;

– 1 лавровий лист на кожну банку;

– 1,5 літра води;

– 3 столові ложки солі;

– 6 столових ложок цукру;

– 9 столових ложок оцту.

Приготування: