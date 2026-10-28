Новини Смачно Випічка і десерти Найпростіший вафельний торт за 10 хвилин: як швидко зібрати домашній десерт
28 жовтня, 16:45
1

Найпростіший вафельний торт за 10 хвилин: як швидко зібрати домашній десерт

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей вафельний торт готується настільки швидко, що вписується навіть у несподіваний візит гостей. Усе, що потрібно, – кілька базових інгредієнтів і трохи часу в холодильнику.

Цей вафельний торт збирається так швидко, що його легко приготувати навіть перед приходом гостей. Чим він приваблює? Мінімум зусиль, кілька простих продуктів і трохи часу в холодильнику.

Як швидко зробити вафельний торт? 

  • Час: 10 хвилин + просочування
  • Порцій: 8 

Інгредієнти: 
– 1 упаковка білих вафель;
– 440 мілілітрів сирого згущеного молока;
– 200 грамів масла;
– 70 грамів мигдалю;
– 100 грамів кокосової стружки.

Приготування: 

  1. Змішайте вершкове масло кімнатної температури зі згущеним молоком до однорідної маси.
  2. Додайте кокосову стружку. Якщо хочете, щоб вона краще набрякла, залиште масу в холодильнику на кілька годин.
  3. Потім додайте подрібнений мигдаль.
  4. Змастіть вафельні коржі кремом і поставте торт у холодильник на 1 – 2 години.
  5. Ось і все – десерт до чаювання вже готовий!

Пов'язані теми:

Випічка і десерти