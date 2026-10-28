Самый простой вафельный торт за 10 минут: как быстро собрать домашний десерт

Быстрый рецепт вафельного торта / Freepik

Этот вафельный торт готовится настолько быстро, что его можно приготовить даже к неожиданному визиту гостей. Все, что нужно, – несколько основных ингредиентов и немного времени в холодильнике.

Этот вафельный торт собирается так быстро, что его легко приготовить даже перед приходом гостей. Почему он привлекает? Минимальные усилия, несколько простых продуктов и немного времени в холодильнике. Реклама Adv Как быстро приготовить вафельный торт? Время : 10 минут + пропитка

: 10 минут + пропитка Порций: 8 Ингредиенты:

– 1 упаковка белых вафель;

– 440 миллилитров сырого сгущенного молока;

– 200 граммов масла;

– 70 граммов миндаля;

– 100 граммов кокосовой стружки. Приготовление: Смешайте сливочное масло комнатной температуры со сгущенным молоком до однородной массы. Добавьте кокосовую стружку. Если хотите, чтобы она лучше набухла, оставьте массу в холодильнике на несколько часов. Затем добавьте измельченный миндаль. Смажьте вафельные коржи кремом и поставьте торт в холодильник на 1 – 2 часа. Вот и все – десерт к чаепитию уже готов!

Еще больше новостей для вас

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter