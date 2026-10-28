Найпростіший вафельний торт за 10 хвилин: як швидко зібрати домашній десерт

Швидкий рецепт вафельного торта / Freepik

Цей вафельний торт готується настільки швидко, що вписується навіть у несподіваний візит гостей. Усе, що потрібно, – кілька базових інгредієнтів і трохи часу в холодильнику.

Цей вафельний торт збирається так швидко, що його легко приготувати навіть перед приходом гостей. Чим він приваблює? Мінімум зусиль, кілька простих продуктів і трохи часу в холодильнику. Реклама Adv Як швидко зробити вафельний торт? Час : 10 хвилин + просочування

: 10 хвилин + просочування Порцій: 8 Інгредієнти:

– 1 упаковка білих вафель;

– 440 мілілітрів сирого згущеного молока;

– 200 грамів масла;

– 70 грамів мигдалю;

– 100 грамів кокосової стружки. Приготування: Змішайте вершкове масло кімнатної температури зі згущеним молоком до однорідної маси. Додайте кокосову стружку. Якщо хочете, щоб вона краще набрякла, залиште масу в холодильнику на кілька годин. Потім додайте подрібнений мигдаль. Змастіть вафельні коржі кремом і поставте торт у холодильник на 1 – 2 години. Ось і все – десерт до чаювання вже готовий!

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