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13 листопада, 08:10
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"Королівські" вареники з картоплею та печерицями: секрет тіста на молоці, яке ніколи не рветься

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Чому домашні вареники інколи виходять прісними, а інколи — надто важкими? У цьому рецепті все тримається на двох речах: м’якому тісті та ароматній начинці з картоплі, грибів і цибулі.

Не менш важлива правильна підготовка картопляно-грибної начинки. Відварену картоплю обов'язково підсушують на теплій конфорці, щоб прибрати зайву вологу, а печериці спершу випарюють на сухій пательні й лише потім підрум'янюють на вершковому маслі. 

Завдяки цьому начинка виходить густою, ароматною та тримає форму, а хрустка засмажка з бекону й цибулі завершує ресторанну подачу страви. 

Як приготувати вареники з картоплею із заварним тістом? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
заварне тісто: 
– 600 грамів пшеничного борошна; 
– 150 мілілітрів молока; 
– 150 мілілітрів питної води; 
– 40 грамів вершкового масла 82% жирності; 
– 1 столова ложка рафінованої олії; 
– 1 куряче яйце; 
– 1 чайна ложка кам'яної солі без гірки; 
картопляно-грибна начинка: 
– 1 кілограм очищеної картоплі; 
– 800 грамів свіжих печериць; 
– 3 великі ріпчасті цибулини; 
– 50 грамів вершкового масла; 
– 3 столові ложки олії; 
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю; 
– дрібка солі; 
засмажка для подачі: 
– 120 грамів копченого бекону або підчеревини; 
– 1 ріпчаста цибулина; 
– 1 столова ложка олії. 

Приготування: 

  1. Картоплю відваріть у підсоленій воді протягом 20 хвилин до готовності, повністю злийте відвар і потримайте каструлю на мінімальному вогні 1 – 2 хвилини, щоб випарувалася зайва волога, після чого розімніть у пюре з 20 грамами вершкового масла.
  2. Очищені 3 цибулини наріжте дрібним кубиком та обсмажте до золотавого кольору на суміші 1,5 столової ложки олії та 15 грамів вершкового масла.
  3. Печериці наріжте невеликими шматочками, викладіть на суху розігріту сковороду й прогрівайте на середньому вогні до повного випаровування соку, після чого додайте решту олії й вершкового масла та смажте гриби ще 7 хвилин до рум'яності.
  4. З'єднайте картоплю, гриби та смажену цибулю, посоліть, поперчіть і повністю остудіть начинку.
  5. Для тіста з'єднайте в сотейнику молоко, воду, сіль і 40 грамів вершкового масла, доведіть суміш майже до кипіння, влийте в миску до 300 грамів просіяного борошна та швидко перемішайте ложкою.
  6. Коли заварна основа трохи охолоне, вбийте яйце, влийте 1 столову ложку олії та, поступово підсипаючи решту борошна, замісіть гладке еластичне тісто, залишивши його відпочити під мискою на 15 – 20 хвилин.
  7. Розкачайте тісто в тонкий пласт завтовшки близько 2 міліметрів, виріжте кружальця, викладіть у центр по 1 чайній ложці начинки та щільно защипніть краї.
  8. Опускайте вареники партіями в киплячу підсолену воду: варіть свіжі вироби 2 – 3 хвилини після спливання, а заморожені – 5 – 6 хвилин.
  9. Тим часом підрум'яньте нарізаний бекон із 1 цибулиною на олії та щедро полийте гарячі вареники перед подачею.

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