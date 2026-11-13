"Королівські" вареники з картоплею та печерицями: секрет тіста на молоці, яке ніколи не рветься

Чому домашні вареники інколи виходять прісними, а інколи — надто важкими? У цьому рецепті все тримається на двох речах: м’якому тісті та ароматній начинці з картоплі, грибів і цибулі.

Не менш важлива правильна підготовка картопляно-грибної начинки. Відварену картоплю обов'язково підсушують на теплій конфорці, щоб прибрати зайву вологу, а печериці спершу випарюють на сухій пательні й лише потім підрум'янюють на вершковому маслі.

Завдяки цьому начинка виходить густою, ароматною та тримає форму, а хрустка засмажка з бекону й цибулі завершує ресторанну подачу страви.

Як приготувати вареники з картоплею із заварним тістом?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

заварне тісто:

– 600 грамів пшеничного борошна;

– 150 мілілітрів молока;

– 150 мілілітрів питної води;

– 40 грамів вершкового масла 82% жирності;

– 1 столова ложка рафінованої олії;

– 1 куряче яйце;

– 1 чайна ложка кам'яної солі без гірки;

картопляно-грибна начинка:

– 1 кілограм очищеної картоплі;

– 800 грамів свіжих печериць;

– 3 великі ріпчасті цибулини;

– 50 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– дрібка солі;

засмажка для подачі:

– 120 грамів копченого бекону або підчеревини;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 1 столова ложка олії.

Приготування: