"Королівські" вареники з картоплею та печерицями: секрет тіста на молоці, яке ніколи не рветься

Як приготувати вареники, щоб тісто не рвалося / jernejkitchen.com
Чому домашні вареники інколи виходять прісними, а інколи — надто важкими? У цьому рецепті все тримається на двох речах: м’якому тісті та ароматній начинці з картоплі, грибів і цибулі.
Не менш важлива правильна підготовка картопляно-грибної начинки. Відварену картоплю обов'язково підсушують на теплій конфорці, щоб прибрати зайву вологу, а печериці спершу випарюють на сухій пательні й лише потім підрум'янюють на вершковому маслі.
Завдяки цьому начинка виходить густою, ароматною та тримає форму, а хрустка засмажка з бекону й цибулі завершує ресторанну подачу страви.
Як приготувати вареники з картоплею із заварним тістом?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
заварне тісто:
– 600 грамів пшеничного борошна;
– 150 мілілітрів молока;
– 150 мілілітрів питної води;
– 40 грамів вершкового масла 82% жирності;
– 1 столова ложка рафінованої олії;
– 1 куряче яйце;
– 1 чайна ложка кам'яної солі без гірки;
картопляно-грибна начинка:
– 1 кілограм очищеної картоплі;
– 800 грамів свіжих печериць;
– 3 великі ріпчасті цибулини;
– 50 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– дрібка солі;
засмажка для подачі:
– 120 грамів копченого бекону або підчеревини;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Картоплю відваріть у підсоленій воді протягом 20 хвилин до готовності, повністю злийте відвар і потримайте каструлю на мінімальному вогні 1 – 2 хвилини, щоб випарувалася зайва волога, після чого розімніть у пюре з 20 грамами вершкового масла.
- Очищені 3 цибулини наріжте дрібним кубиком та обсмажте до золотавого кольору на суміші 1,5 столової ложки олії та 15 грамів вершкового масла.
- Печериці наріжте невеликими шматочками, викладіть на суху розігріту сковороду й прогрівайте на середньому вогні до повного випаровування соку, після чого додайте решту олії й вершкового масла та смажте гриби ще 7 хвилин до рум'яності.
- З'єднайте картоплю, гриби та смажену цибулю, посоліть, поперчіть і повністю остудіть начинку.
- Для тіста з'єднайте в сотейнику молоко, воду, сіль і 40 грамів вершкового масла, доведіть суміш майже до кипіння, влийте в миску до 300 грамів просіяного борошна та швидко перемішайте ложкою.
- Коли заварна основа трохи охолоне, вбийте яйце, влийте 1 столову ложку олії та, поступово підсипаючи решту борошна, замісіть гладке еластичне тісто, залишивши його відпочити під мискою на 15 – 20 хвилин.
- Розкачайте тісто в тонкий пласт завтовшки близько 2 міліметрів, виріжте кружальця, викладіть у центр по 1 чайній ложці начинки та щільно защипніть краї.
- Опускайте вареники партіями в киплячу підсолену воду: варіть свіжі вироби 2 – 3 хвилини після спливання, а заморожені – 5 – 6 хвилин.
- Тим часом підрум'яньте нарізаний бекон із 1 цибулиною на олії та щедро полийте гарячі вареники перед подачею.
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