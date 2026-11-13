"Королевские" вареники с картофелем и шампиньонами: секрет теста на молоке, которое никогда не рвется

Как приготовить вареники, чтобы тесто не рвалось / jernejkitchen.com
Почему домашние вареники иногда получаются пресными, а иногда – слишком тяжелыми? В этом рецепте все зависит от двух вещей: мягкого теста и ароматной начинки из картофеля, грибов и лука.
Не менее важна правильная подготовка картофельно-грибной начинки. Отварной картофель обязательно подсушивают на теплой конфорке, чтобы удалить лишнюю влагу, а шампиньоны сначала выпаривают на сухой сковороде и только потом подрумянивают на сливочном масле.
Благодаря этому начинка получается густой, ароматной и держит форму, а хрустящая зажарка из бекона и лука завершает ресторанную подачу блюда.
Как приготовить вареники с картофелем из заварного теста?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
заварное тесто:
– 600 граммов пшеничной муки;
– 150 миллилитров молока;
– 150 миллилитров питьевой воды;
– 40 граммов сливочного масла 82% жирности;
– 1 столовая ложка рафинированного масла;
– 1 куриное яйцо;
– 1 чайная ложка каменной соли без горки;
картофельно-грибная начинка:
– 1 килограмм очищенного картофеля;
– 800 граммов свежих шампиньонов;
– 3 большие репчатые луковицы;
– 50 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– щепотка соли;
заправка для подачи:
– 120 граммов копченого бекона или подчеревки;
– 1 репчатая луковица;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление:
- Картофель отварите в подсоленной воде в течение 20 минут до готовности, полностью слейте отвар и подержите кастрюлю на минимальном огне 1–2 минуты, чтобы испарилась лишняя влага, после чего разотрите в пюре с 20 граммами сливочного масла.
- 3 очищенные луковицы нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета на смеси из 1,5 столовой ложки растительного масла и 15 граммов сливочного масла.
- Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками, выложите на сухую разогретую сковороду и прогревайте на среднем огне до полного испарения сока, почему после этого добавьте оставшееся растительное и сливочное масло и жарьте грибы еще 7 минут до румяности.
- Смешайте картофель, грибы и обжаренный лук, посолите, поперчите и полностью остудите начинку.
- Для теста смешайте в сотейнике молоко, воду, соль и 40 граммов сливочного масла, доведите смесь почти до кипения, влейте в миску до 300 граммов просеянной муки и быстро перемешайте ложкой.
- Когда заварная основа немного остынет, вбейте яйцо, влейте 1 столовую ложку растительного масла и, постепенно подсыпая оставшуюся муку, замесите гладкое эластичное тесто, оставив его отдохнуть под миской на 15 – 20 минут.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной около 2 миллиметров, вырежьте кружочки, выложите в центр по 1 чайной ложке начинки и плотно зажмите края.
- Опускайте вареники партиями в кипящую подсоленную воду: варите свежие изделия 2 – 3 минуты после всплытия, а замороженные – 5 – 6 минут.
- Тем временем поджарьте нарезанный бекон с 1 луковицей на растительном масле и щедро полейте горячие вареники перед подачей.
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