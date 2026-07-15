Бурштинові груші у сиропі: кращого способу зберегти фрукт ви не знайдете

Грушеве варення в сиропі є традиційним десертом в Азербайджані. Його головна "родзинка" полягає в тому, що плоди готуються цілими – саме завдяки цьому фрукти зберігають свою соковитість, витончений аромат та розкривають неймовірно глибокий смак.

Ця грушка може бути окремим десертом, або ідеальним доповненням до сирної тарілки чи вишуканих канапок. Як отримати фантастичний результат – розповідає ютуб-канал Ukrainian cuisine. Як приготувати груші в сиропі? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма груш;

– 1,2 кілограма цукру;

– 300 мілілітрів води;

– 100 грамів лимона. Ідеальний спосіб зберегти груші: дивіться відео Приготування: Шкірку з груш можна зняти повністю або вирізати на ній декоративні візерунки. Обов'язково зріжте нижнє денце плодів, щоб сироп залишався ідеально чистим. Для сиропу поєднайте цукор, воду та подрібнений лимон (кісточки краще видалити). Дайте суміші трохи постояти, а потім прогрійте на помірному вогні до повного розчинення цукру й утворення прозорої рідини світло-бурштинового кольору. Опустіть підготовлені груші в киплячий сироп, але робіть це в глибокій мисці, а не відразу в банках, щоб скло не луснуло від високої температури. Потримайте їх там кілька хвилин, постійно поливаючи солодкою рідиною, щоб фрукти не потемніли на повітрі. Далі обережно перекладіть плоди в банки й доверху залийте сиропом. Залиште їх настоюватися від 3 до 12 годин — що довше, то краще фрукти виділятимуть сік та обмінюватимуться смаками з маринадом. Банка ідеальна для цього процесу, адже в ній легкі груші не спливають і повністю занурені в солодку основу. Коли час мине, а плоди помітно потемніють, поверніть усе назад у миску. Варіть на середньому вогні близько 20 – 30 хвилин. Лимонна кислота допоможе фруктам зберегти форму, але стежте, щоб не переварити їх – готова груша має залишатися ніжною і легко нарізатися тонкими скибочками для канапок. Зніміть миску з плити, накрийте кришкою, укутайте теплим рушником і залиште майже до повного охолодження, щоб плоди затягнули колір і добре пропарилися. Наостанок знову доведіть усе до кипіння та проваріть ще хвилин 20. Розкладіть киплячі ласощі в стерильні банки, герметично закрутіть кришками, переверніть догори дном і тепло укутайте до повного вистигання перед тим, як сховати на зберігання.