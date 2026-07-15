Грушеве варення в сиропі є традиційним десертом в Азербайджані. Його головна "родзинка" полягає в тому, що плоди готуються цілими – саме завдяки цьому фрукти зберігають свою соковитість, витончений аромат та розкривають неймовірно глибокий смак.