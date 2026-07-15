Ця грушка може бути окремим десертом, або ідеальним доповненням до сирної тарілки чи вишуканих канапок. Як отримати фантастичний результат – розповідає ютуб-канал Ukrainian cuisine.
Як приготувати груші в сиропі?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма груш;
– 1,2 кілограма цукру;
– 300 мілілітрів води;
– 100 грамів лимона.
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Приготування:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- Шкірку з груш можна зняти повністю або вирізати на ній декоративні візерунки. Обов'язково зріжте нижнє денце плодів, щоб сироп залишався ідеально чистим.
- Для сиропу поєднайте цукор, воду та подрібнений лимон (кісточки краще видалити). Дайте суміші трохи постояти, а потім прогрійте на помірному вогні до повного розчинення цукру й утворення прозорої рідини світло-бурштинового кольору.
- Опустіть підготовлені груші в киплячий сироп, але робіть це в глибокій мисці, а не відразу в банках, щоб скло не луснуло від високої температури.
- Потримайте їх там кілька хвилин, постійно поливаючи солодкою рідиною, щоб фрукти не потемніли на повітрі.
- Далі обережно перекладіть плоди в банки й доверху залийте сиропом. Залиште їх настоюватися від 3 до 12 годин — що довше, то краще фрукти виділятимуть сік та обмінюватимуться смаками з маринадом. Банка ідеальна для цього процесу, адже в ній легкі груші не спливають і повністю занурені в солодку основу.
- Коли час мине, а плоди помітно потемніють, поверніть усе назад у миску. Варіть на середньому вогні близько 20 – 30 хвилин. Лимонна кислота допоможе фруктам зберегти форму, але стежте, щоб не переварити їх – готова груша має залишатися ніжною і легко нарізатися тонкими скибочками для канапок.
- Зніміть миску з плити, накрийте кришкою, укутайте теплим рушником і залиште майже до повного охолодження, щоб плоди затягнули колір і добре пропарилися.
- Наостанок знову доведіть усе до кипіння та проваріть ще хвилин 20. Розкладіть киплячі ласощі в стерильні банки, герметично закрутіть кришками, переверніть догори дном і тепло укутайте до повного вистигання перед тим, як сховати на зберігання.