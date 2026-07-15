Грушевое варенье в сиропе – традиционный десерт в Азербайджане. Его главная "изюминка" заключается в том, что плоды готовятся целиком <D/> именно потому, что фрукты сохраняют свою сочность, утонченный аромат и раскрывают невероятно глубокий вкус.