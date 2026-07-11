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11 липня, 23:08
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Варення з кабачків зі смаком апельсина від Лілії Цвіт: цю закрутку ви будете готувати щороку

Лілія Імбіровська-Сиваківська

З кабачків можна приготувати багато смаколиків, і навіть варення буде неперевершеним. А якщо трішки почаклувати, ніхто навіть не здогадається, з чого воно!

Варення з кабачків приємно потішить своєю консистенцією та легкістю приготування. А ще вам буде весело спостерігати за реакцією, коли ви розповісте, з чого насправді воно зроблене, розповідає Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі

Як приготувати варення з кабачків зі смаком апельсина? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2 банки по 0,5 літра та 1 банка на 0,25 літра

Інгредієнти: 
– 1,2 кілограма кабачка;
– 80 мілілітрів води;
– 800 грамів цукру;
– 2 апельсина. 

Це варення вам сподобається: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Спершу очистьте кабачки від шкірки та нашаткуйте їх дрібними кубиками. Якщо плоди вже перестиглі, обов'язково вискобліть жорстке насіння.
  2. Нарізану масу перекладіть у містку каструлю (найкраще підійде посуд із товстим або антипригарним дном), всипте цукор, добре все розмішайте й поставте на помірний вогонь на 15 хвилин.
  3. Поки кабачки томляться, підготуйте апельсини: наріжте їх такими ж невеликими шматочками, ретельно видаляючи всі кісточки.
  4. Далі всипте цитрусові до каструлі й продовжуйте варити суміш ще близько 25 – 30 хвилин, не забуваючи час від часу помішувати.
  5. Після цього ретельно перебийте масу занурювальним блендером до стану шовковистого, однорідного пюре сонячного кольору.
  6. Отриманий джем проваріть ще 10 – 15 хвилин (якщо любите густішу консистенцію, можна потримати на плиті трохи довше).
  7. Гаряче варення розлийте у чисті простерилізовані баночки та закатайте підготовленими кришками. 

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