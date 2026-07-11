Варення з кабачків зі смаком апельсина від Лілії Цвіт: цю закрутку ви будете готувати щороку

З кабачків можна приготувати багато смаколиків, і навіть варення буде неперевершеним. А якщо трішки почаклувати, ніхто навіть не здогадається, з чого воно!

Варення з кабачків приємно потішить своєю консистенцією та легкістю приготування. А ще вам буде весело спостерігати за реакцією, коли ви розповісте, з чого насправді воно зроблене, розповідає Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі. Як приготувати варення з кабачків зі смаком апельсина? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2 банки по 0,5 літра та 1 банка на 0,25 літра Інгредієнти:

– 1,2 кілограма кабачка;

– 80 мілілітрів води;

– 800 грамів цукру;

– 2 апельсина. Це варення вам сподобається: дивіться відео Приготування: Спершу очистьте кабачки від шкірки та нашаткуйте їх дрібними кубиками. Якщо плоди вже перестиглі, обов'язково вискобліть жорстке насіння. Нарізану масу перекладіть у містку каструлю (найкраще підійде посуд із товстим або антипригарним дном), всипте цукор, добре все розмішайте й поставте на помірний вогонь на 15 хвилин. Поки кабачки томляться, підготуйте апельсини: наріжте їх такими ж невеликими шматочками, ретельно видаляючи всі кісточки. Далі всипте цитрусові до каструлі й продовжуйте варити суміш ще близько 25 – 30 хвилин, не забуваючи час від часу помішувати. Після цього ретельно перебийте масу занурювальним блендером до стану шовковистого, однорідного пюре сонячного кольору. Отриманий джем проваріть ще 10 – 15 хвилин (якщо любите густішу консистенцію, можна потримати на плиті трохи довше). Гаряче варення розлийте у чисті простерилізовані баночки та закатайте підготовленими кришками.