Варенье из кабачков приятно удивит своей консистенцией и простотой приготовления. А еще вам будет весело наблюдать за реакцией, когда вы расскажете, из чего оно на самом деле сделано, – рассказывает Лилия Цвит на своем YouTube-канале.

Как приготовить варенье из кабачков со вкусом апельсина?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 банки по 0,5 литра и 1 банка по 0,25 литра

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма кабачка;

– 80 миллилитров воды;

– 800 граммов сахара;

– 2 апельсина.

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Приготовление: