Варення з кабачків приємно потішить своєю консистенцією та легкістю приготування. А ще вам буде весело спостерігати за реакцією, коли ви розповісте, з чого насправді воно зроблене, розповідає Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі.
Як приготувати варення з кабачків зі смаком апельсина?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2 банки по 0,5 літра та 1 банка на 0,25 літра
Інгредієнти:
– 1,2 кілограма кабачка;
– 80 мілілітрів води;
– 800 грамів цукру;
– 2 апельсина.
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Приготування:Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Спершу очистьте кабачки від шкірки та нашаткуйте їх дрібними кубиками. Якщо плоди вже перестиглі, обов'язково вискобліть жорстке насіння.
- Нарізану масу перекладіть у містку каструлю (найкраще підійде посуд із товстим або антипригарним дном), всипте цукор, добре все розмішайте й поставте на помірний вогонь на 15 хвилин.
- Поки кабачки томляться, підготуйте апельсини: наріжте їх такими ж невеликими шматочками, ретельно видаляючи всі кісточки.
- Далі всипте цитрусові до каструлі й продовжуйте варити суміш ще близько 25 – 30 хвилин, не забуваючи час від часу помішувати.
- Після цього ретельно перебийте масу занурювальним блендером до стану шовковистого, однорідного пюре сонячного кольору.
- Отриманий джем проваріть ще 10 – 15 хвилин (якщо любите густішу консистенцію, можна потримати на плиті трохи довше).
- Гаряче варення розлийте у чисті простерилізовані баночки та закатайте підготовленими кришками.