В нього закохуються з першої ложки: рецепт варення з кульбаби – це хіт сезону з 3 інгредієнтів

Ця порція насолоди точно повинна бути у вашому запасі. Не варто чекати ягід та фруктів – ви можете робити неймовірні смаколики вже зараз!

Це варення таке золотисте та насичене, що його легко сплутати з медом. Його готують саме на початку травня, тож саме час потішити рідних. 24 Канал рекомендує зробити це за рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт варення з кульбаби

Час : 2 години + настоювання

: 2 години + настоювання Порцій: 2-літрова банка

Інгредієнти:

– 400 грамів квітів кульбаби (без стебел);

– 800 грамів цукру;

– 2 лимони.

Приготування:

Відберіть лише жовті пелюстки, інші містять чумацький сік, який зробить варення гірким. Заливаємо кульбаби водою на 2 години. Зливаємо через друшляк, заливаємо 800 мілілітрами води, доводимо до кипіння та варимо 10 хвилин. Залишаємо настоюватися на 10 – 12 годин. Проціджуємо відвар, пелюстки можна викидати. Ставимо відвар на вогонь, додаємо цукор. Лимони обливаємо окропом і знімаємо цедру. Варимо до загустіння 45 хвилин, вичавлюємо сік лимона і варимо ще 10 хвилин. Даємо вистигнути, переливаємо варення в банки та зберігаємо у темному та прохолодному місці.

Смачного!

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