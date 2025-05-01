1 травня, 10:45
В нього закохуються з першої ложки: рецепт варення з кульбаби – це хіт сезону з 3 інгредієнтів
Ця порція насолоди точно повинна бути у вашому запасі. Не варто чекати ягід та фруктів – ви можете робити неймовірні смаколики вже зараз!
Це варення таке золотисте та насичене, що його легко сплутати з медом. Його готують саме на початку травня, тож саме час потішити рідних. 24 Канал рекомендує зробити це за рецептом порталу "Смачненьке".
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Рецепт варення з кульбаби
- Час: 2 години + настоювання
- Порцій: 2-літрова банка
Інгредієнти:
– 400 грамів квітів кульбаби (без стебел);
– 800 грамів цукру;
– 2 лимони.
Приготування:
- Відберіть лише жовті пелюстки, інші містять чумацький сік, який зробить варення гірким.
- Заливаємо кульбаби водою на 2 години. Зливаємо через друшляк, заливаємо 800 мілілітрами води, доводимо до кипіння та варимо 10 хвилин.
- Залишаємо настоюватися на 10 – 12 годин.
- Проціджуємо відвар, пелюстки можна викидати.
- Ставимо відвар на вогонь, додаємо цукор.
- Лимони обливаємо окропом і знімаємо цедру.
- Варимо до загустіння 45 хвилин, вичавлюємо сік лимона і варимо ще 10 хвилин.
- Даємо вистигнути, переливаємо варення в банки та зберігаємо у темному та прохолодному місці.
Смачного!
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