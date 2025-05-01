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1 травня, 10:45
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В нього закохуються з першої ложки: рецепт варення з кульбаби – це хіт сезону з 3 інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ця порція насолоди точно повинна бути у вашому запасі. Не варто чекати ягід та фруктів – ви можете робити неймовірні смаколики вже зараз!

Це варення таке золотисте та насичене, що його легко сплутати з медом. Його готують саме на початку травня, тож саме час потішити рідних. 24 Канал рекомендує зробити це за рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт варення з кульбаби

  • Час: 2 години + настоювання
  • Порцій: 2-літрова банка 

Інгредієнти
– 400 грамів квітів кульбаби (без стебел);
– 800 грамів цукру;
– 2 лимони. 

Приготування: 

  1. Відберіть лише жовті пелюстки, інші містять чумацький сік, який зробить варення гірким.
  2. Заливаємо кульбаби водою на 2 години. Зливаємо через друшляк, заливаємо 800 мілілітрами води, доводимо до кипіння та варимо 10 хвилин. 
  3. Залишаємо настоюватися на 10 – 12 годин.
  4. Проціджуємо відвар, пелюстки можна викидати.
  5. Ставимо відвар на вогонь, додаємо цукор.
  6. Лимони обливаємо окропом і знімаємо цедру. 
  7. Варимо до загустіння 45 хвилин, вичавлюємо сік лимона і варимо ще 10 хвилин.
  8. Даємо вистигнути, переливаємо варення в банки та зберігаємо у темному та прохолодному місці. 

Смачного!

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