Это варенье такое золотистое и насыщенное, что его легко спутать с медом. Его готовят именно в начале мая, поэтому самое время порадовать родных. 24 Канал рекомендует сделать это по рецепту портала "Смачненьке".
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Рецепт варенья из одуванчика
- Время: 2 часа + настаивание
- Порций: 2-литровая банка
Ингредиенты:
– 400 граммов цветов одуванчика (без стеблей);
– 800 граммов сахара;
– 2 лимона.
Приготовление:
- Отберите только желтые лепестки, остальные содержат чумацкий сок, который сделает варенье горьким.
- Заливаем одуванчики водой на 2 часа. Сливаем через дуршлаг, заливаем 800 миллилитрами воды, доводим до кипения и варим 10 минут.
- Оставляем настаиваться на 10 – 12 часов.
- Процеживаем отвар, лепестки можно выбрасывать.
- Ставим отвар на огонь, добавляем сахар.
- Лимоны обливаем кипятком и снимаем цедру.
- Варим до загустения 45 минут, выжимаем сок лимона и варим еще 10 минут.
- Даем остыть, переливаем варенье в банки и храним в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
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