Знамените варення з цілої полуниці "Пʼятихвилинка": зберігаємо смак літа без зусиль та турбот

Полуничне варення неодмінно повинно бути у вашій коморі. Забудьте про довгі приготування – усе можна зробити швидко та зекономити багато енергії на інші справи.

Варення з цілими ягодами – це те, за що ви собі обовʼязково подякуєте взимку. Найлегше приготувати його за легендарним рецептом "Пʼятихвилинка", яким поділився ютуб-канал "Дача кухня відпочинок". До речі Не тільки у воді чи духовці: найлегший спосіб стерилізації банок – поставили і забули Як приготувати варення "Пʼятихвилинка"? Інгредієнти:

– 2 кілограми полуниці;

– 1 кілограм цукру. Легендарне варення без зусиль: дивіться відео Приготування: Головний секрет знаменитого полуничного варення "П'ятихвилинка" криється зовсім не у швидкості, а у тривалому витримуванні ягід у власному соку. Попри те, що термічна обробка триває лічені хвилини, весь процес вимагає чимало часу та терпіння. Спочатку чисту та добре висушену полуницю щедро засипають цукром і залишають на всю ніч, щоб вона пустила якомога більше солодкого сиропу. Наступного дня миску ставлять на слабкий вогонь і повільно прогрівають, поки кристали цукру повністю не розтануть. Щойно це станеться, вогонь збільшують до максимуму і дають масі активно покипіти рівно 5 хвилин. Фінальний штрих – готове варення залишають ще на добу для повного настоювання, завдяки чому ягоди ідеально просочуються сиропом і зберігають свою форму.