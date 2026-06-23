Стерилізація видаляє будь-які бактерії та грибки, тож безпеці продуктів у банці нічого не загрожуватиме. Як робити це легко і швидко – розповідає портал The spruce eats.

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Як легко стерилізувати банки?

Стерилізація в духовці

Цей метод є дуже надійним та ідеально підходить для підготовки великої кількості тари одночасно. Розігрійте духовку до 130 градусів – не вище, щоб скло не тріснуло від перегріву. Для безпеки застеліть решітки подвійним шаром паперу або рушників, але якщо у вас газова піч, тримайте цей настил подалі від відкритого полум'я.

Розставте чисті банки на решітці так, щоб вони не торкалися одна одної, і прогрівайте їх щонайменше 20 хвилин. Діставайте гарячу тару за допомогою товстих кухонних рукавиць і ставте лише на термостійку підставку. Головне правило безпеки: ніколи не накладайте холодні заготівлі в гаряче скло і навпаки, інакше банка миттєво розлетиться.

Безпека понад усе / Фото Pixabay

Стерилізація в посудомийній машині

Цей спосіб є максимально простим, адже техніка робить усе за вас, проте ваша посудомийна машина повинна мати режим миття з високою температурою або функцію обробки парою. Метод чудово підходить для будь-яких видів банок, зокрема з класичними кришками-закрутками чи затискачами.

Завантажте чисті ємності в машину та запустіть цикл полоскання чи швидкого миття. Розрахуйте час так, щоб процес завершився якраз до моменту готовності вашого варення чи маринаду. Діставайте банки по черзі безпосередньо перед наповненням, щоб вони залишалися гарячими під час заливання киплячого продукту.

Стерилізація в мікрохвильовці

Найшвидший варіант, який чудово виручає, коли потрібно підготувати всього кілька невеликих баночок. Зверніть увагу, що цей спосіб підходить виключно для звичайного скла: банки з металевими затискачами чи кришками ставити в мікрохвильову піч суворо заборонено.

Добре помийте тару, промийте чистою водою і не витирайте – скло має залишатися злегка вологим. Поставте ємності всередину і прогрівайте на максимальній потужності від 30 до 45 секунд, залежно від об'єму. Не використовуйте старі або поіржавлені кришки – для герметичності краще придбати нові або скористатися спеціальними захисними дисками.