Стерилизация уничтожает все бактерии и грибки, поэтому безопасности продуктов в банке ничего не угрожает. Как сделать это легко и быстро — рассказывает портал The Spruce Eats.

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Как легко стерилизовать банки?

Стерилизация в духовке

Этот метод очень надежен и идеально подходит для одновременной подготовки большого количества тары. Разогрейте духовку до 130 градусов — не выше, чтобы стекло не треснуло от перегрева. Для безопасности застелите решетки двойным слоем бумаги или полотенец, но если у вас газовая печь, держите эту подстилку подальше от открытого пламени.

Расставьте чистые банки на решетке так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и прогревайте их не менее 20 минут. Доставайте горячую тару с помощью толстых кухонных прихваток и ставьте только на термостойкую подставку. Главное правило безопасности: никогда не помещайте холодные заготовки в горячее стекло и наоборот, иначе банка мгновенно разлетится.

Безопасность превыше всего / Фото Pixabay

Стерилизация в посудомоечной машине

Этот способ максимально прост, ведь техника делает всё за вас, однако ваша посудомоечная машина должна иметь режим мытья при высокой температуре или функцию обработки паром. Этот метод отлично подходит для любых видов банок, в том числе с классическими закручивающимися крышками или зажимами.

Загрузите чистые емкости в машину и запустите цикл ополаскивания или быстрой мойки. Рассчитайте время так, чтобы процесс завершился как раз к моменту готовности вашего варенья или маринада. Доставайте банки по очереди непосредственно перед наполнением, чтобы они оставались горячими во время заливки кипящего продукта.

Стерилизация в микроволновке

Самый быстрый вариант, который отлично выручает, когда нужно подготовить всего несколько небольших баночек. Обратите внимание, что этот способ подходит исключительно для обычного стекла: банки с металлическими зажимами или крышками ставить в микроволновую печь строго запрещено.

Хорошо вымойте тару, ополосните чистой водой и не вытирайте — стекло должно оставаться слегка влажным. Поставьте емкости внутрь и прогревайте на максимальной мощности от 30 до 45 секунд, в зависимости от объема. Не используйте старые или ржавые крышки — для обеспечения герметичности лучше приобрести новые или воспользоваться специальными защитными дисками.