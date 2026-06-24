Варення з цілими ягодами – це те, за що ви собі обовʼязково подякуєте взимку. Найлегше приготувати його за легендарним рецептом "Пʼятихвилинка", яким поділився ютуб-канал "Дача кухня відпочинок".
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Як приготувати варення "Пʼятихвилинка"?
Інгредієнти:
– 2 кілограми полуниці;
– 1 кілограм цукру.
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Приготування:
- Головний секрет знаменитого полуничного варення "П'ятихвилинка" криється зовсім не у швидкості, а у тривалому витримуванні ягід у власному соку. Попри те, що термічна обробка триває лічені хвилини, весь процес вимагає чимало часу та терпіння.
- Спочатку чисту та добре висушену полуницю щедро засипають цукром і залишають на всю ніч, щоб вона пустила якомога більше солодкого сиропу.
- Наступного дня миску ставлять на слабкий вогонь і повільно прогрівають, поки кристали цукру повністю не розтануть.
- Щойно це станеться, вогонь збільшують до максимуму і дають масі активно покипіти рівно 5 хвилин.
- Фінальний штрих – готове варення залишають ще на добу для повного настоювання, завдяки чому ягоди ідеально просочуються сиропом і зберігають свою форму.