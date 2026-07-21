Ці ватрушки розлетяться зі столу як рецепт інтернетом: найкраще рішення для літніх ягід

Потішити себе солоденьким – це завжди гарна ідея. Особливо, коли в рецепті використано мінімум цукру.

Цей рецепт не просто так став хітом соціальних мереж. Якщо шукаєте спосіб насолодитися не лише смаком улюблених ягід, а й ароматною домашньою випічкою, то кращого способу просто не знайти. Як зробити смачні ватрушки з ягодами? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 1 білок;

– 50 грамів цукру;

– 100 грамів борошна;

– 3 грами розпушувача;

– жовток для змащування;

– ягоди. Неймовірна домашня випічка / Фото grechka.dm Приготування: Для ідеальної основи кисломолочний сир потрібно довести до майже однорідного стану, для цього чудово підійде перетирання через сито або легке збивання блендером. З’єднайте сирну масу з яйцем, білком та цукровою основою, після чого просійте туди борошно з розпушувачем і дрібкою солі. Замісіть м’яке тісто й відправте його охолодитися в холодильник на кілька хвилин. Далі розділіть охолоджену масу на однакові порції та сформуйте акуратні заготовки з заглибленням у центрі. У середину кожної ватрушки викладіть соковиту фруктово-ягідну начинку, а бортики щедро змастіть яєчним жовтком, збитим із молоком, вершками чи йогуртом, і присипте хрустким штрейзелем. Випікайте десерт у добре розігрітій духовці в режимі "верх-низ" до виразної золотавої скоринки при 180 градусах.