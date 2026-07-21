21 липня, 18:05
Ці ватрушки розлетяться зі столу як рецепт інтернетом: найкраще рішення для літніх ягід
Потішити себе солоденьким – це завжди гарна ідея. Особливо, коли в рецепті використано мінімум цукру.
Цей рецепт не просто так став хітом соціальних мереж. Якщо шукаєте спосіб насолодитися не лише смаком улюблених ягід, а й ароматною домашньою випічкою, то кращого способу просто не знайти.
Як зробити смачні ватрушки з ягодами?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 1 білок;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів борошна;
– 3 грами розпушувача;
– жовток для змащування;
– ягоди.
Неймовірна домашня випічка / Фото grechka.dm
Приготування:
- Для ідеальної основи кисломолочний сир потрібно довести до майже однорідного стану, для цього чудово підійде перетирання через сито або легке збивання блендером.
- З’єднайте сирну масу з яйцем, білком та цукровою основою, після чого просійте туди борошно з розпушувачем і дрібкою солі.
- Замісіть м’яке тісто й відправте його охолодитися в холодильник на кілька хвилин.
- Далі розділіть охолоджену масу на однакові порції та сформуйте акуратні заготовки з заглибленням у центрі.
- У середину кожної ватрушки викладіть соковиту фруктово-ягідну начинку, а бортики щедро змастіть яєчним жовтком, збитим із молоком, вершками чи йогуртом, і присипте хрустким штрейзелем.
- Випікайте десерт у добре розігрітій духовці в режимі "верх-низ" до виразної золотавої скоринки при 180 градусах.