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21 липня, 18:05
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Ці ватрушки розлетяться зі столу як рецепт інтернетом: найкраще рішення для літніх ягід

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Потішити себе солоденьким – це завжди гарна ідея. Особливо, коли в рецепті використано мінімум цукру.

Цей рецепт не просто так став хітом соціальних мереж. Якщо шукаєте спосіб насолодитися не лише смаком улюблених ягід, а й ароматною домашньою випічкою, то кращого способу просто не знайти. 

Як зробити смачні ватрушки з ягодами? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 1 білок;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів борошна;
– 3 грами розпушувача;
– жовток для змащування;
– ягоди. 

Неймовірна домашня випічка / Фото grechka.dm

Приготування: 

  1. Для ідеальної основи кисломолочний сир потрібно довести до майже однорідного стану, для цього чудово підійде перетирання через сито або легке збивання блендером.
  2. З’єднайте сирну масу з яйцем, білком та цукровою основою, після чого просійте туди борошно з розпушувачем і дрібкою солі.
  3. Замісіть м’яке тісто й відправте його охолодитися в холодильник на кілька хвилин.
  4. Далі розділіть охолоджену масу на однакові порції та сформуйте акуратні заготовки з заглибленням у центрі.
  5. У середину кожної ватрушки викладіть соковиту фруктово-ягідну начинку, а бортики щедро змастіть яєчним жовтком, збитим із молоком, вершками чи йогуртом, і присипте хрустким штрейзелем.
  6. Випікайте десерт у добре розігрітій духовці в режимі "верх-низ" до виразної золотавої скоринки при 180 градусах. 

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