Этот рецепт не зря стал хитом социальных сетей. Если вы ищете способ насладиться не только вкусом любимых ягод, но и ароматной домашней выпечкой, то лучшего способа просто не найти.

Как приготовить вкусные ватрушки с ягодами?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 1 белок;

– 50 граммов сахара;

– 100 граммов муки;

– 3 грамма разрыхлителя;

– желток для смазывания;

– ягоды.

Невероятная домашняя выпечка / Фото grechka.dm

Приготовление: