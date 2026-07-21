Цей рецепт не просто так став хітом соціальних мереж. Якщо шукаєте спосіб насолодитися не лише смаком улюблених ягід, а й ароматною домашньою випічкою, то кращого способу просто не знайти.

Як зробити смачні ватрушки з ягодами?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 1 білок;

– 50 грамів цукру;

– 100 грамів борошна;

– 3 грами розпушувача;

– жовток для змащування;

– ягоди.

Неймовірна домашня випічка / Фото grechka.dm

Приготування: