Водохреща: скільки страв має бути на столі у Другий Святвечір і які

Раніше українці відзначали другий Святий вечір, напередодні Водохреща, 18 січня – за юліанським календарем. Тепер же, за новоюліанським стилем, це свято припадає на 6 січня. Тому і другий Святвечір цього року теж святкується у нову дату – 5 січня.

24 Канал повідомляє, що другий Святвечір дещо відрізняється від того, що у передвечір Різдва. Ось кількість та перелік страв, які повинні бути стіл у Святвечір перед Водохрещам.

Скільки страв має бути у другий Святвечір

На стіл ставити слід тільки пісні страви. На відміну від першої вечері, страв менше – зазвичай готують 7 страв, однак можна й більше, головне, щоб загальна кількість була непарною.

Як і на Різдво, кутя та узвар займають центральне місце на столі під час другого Святвечора. Однак, треба готувати "голодну кутю". Згідно зі звичаями, страва має складатися лише з пшеничних зерен, без масла та вершків. Можна додати мак або родзинки, а також цукор, але ніяких інших додаткових інгредієнтів, як-от сухофрукти, горіхи, цукати та мед.

Наші предки вірили, що наступні смаколики на столі забезпечать щастя та достаток родині на весь рік:

голодна кутя; пісний борщ; запечена риба; пісні пироги; пісні голубці з грибами; страви з овочів і бобових; узвар.

До слова, приготування куті не є єдиною відмінністю між двома Святвечорами. Так, на Святвечір перед Водохрещем у церквах освячують воду, яку після служби парафіяни забирають додому. Згідно з давніми традиціями, ця освячена вода знаменує початок вечірньої трапези.