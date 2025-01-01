Перетворіть їх на нові смачні страви. Ось кілька ідей, що зробити з залишками Олів'є, розповідає 24 Канал з посиланням на Сусідка.

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Що робити із залишками Олів'є після свят

Приготуйте запіканку

Олів'є можна перетворити на смачну запіканку:

Викладіть залишки салату у форму для запікання.

Посипте тертим сиром, який розплавиться під час запікання і створить апетитну скоринку.

Запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 15 хвилин.

У результаті ви отримаєте нову страву, яка поєднує овочі, м'ясо та яйця у ніжній текстурі.

Зробіть піцу

Ще один цікавий спосіб – використати залишки Олів'є як начинку для піци.

Розкачайте тісто для піци (або використайте готове). Рівномірно розподіліть на ньому Олів'є.

За бажанням посипте тертим сиром або додайте томатний соус для більш насиченого смаку.

Випікайте в духовці до готовності тіста та розплавлення сиру.

Це економний і оригінальний спосіб подарувати салату нове життя.

Трансформація традиційних улюблених страв, таких як запіканка або піца, не тільки пропонує бюджетне рішення, але й відкриває шлях до нових кулінарних витворів.