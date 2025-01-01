Перетворіть їх на нові смачні страви. Ось кілька ідей, що зробити з залишками Олів'є, розповідає 24 Канал з посиланням на Сусідка.
Читайте також Організм подякує: що з'їсти на сніданок після святкування новорічної ночі
Що робити із залишками Олів'є після свят
- Приготуйте запіканку
Олів'є можна перетворити на смачну запіканку:
- Викладіть залишки салату у форму для запікання.
- Посипте тертим сиром, який розплавиться під час запікання і створить апетитну скоринку.
- Запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 15 хвилин.
У результаті ви отримаєте нову страву, яка поєднує овочі, м'ясо та яйця у ніжній текстурі.
- Зробіть піцу
Ще один цікавий спосіб – використати залишки Олів'є як начинку для піци.
- Розкачайте тісто для піци (або використайте готове). Рівномірно розподіліть на ньому Олів'є.
- За бажанням посипте тертим сиром або додайте томатний соус для більш насиченого смаку.
- Випікайте в духовці до готовності тіста та розплавлення сиру.
Це економний і оригінальний спосіб подарувати салату нове життя.
Трансформація традиційних улюблених страв, таких як запіканка або піца, не тільки пропонує бюджетне рішення, але й відкриває шлях до нових кулінарних витворів.