Перетворіть їх на нові смачні страви. Ось кілька ідей, що зробити з залишками Олів'є, розповідає 24 Канал з посиланням на Сусідка.

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Що робити із залишками Олів'є після свят

  1. Приготуйте запіканку

Олів'є можна перетворити на смачну запіканку:

  • Викладіть залишки салату у форму для запікання.
  • Посипте тертим сиром, який розплавиться під час запікання і створить апетитну скоринку.
  • Запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 15 хвилин.

У результаті ви отримаєте нову страву, яка поєднує овочі, м'ясо та яйця у ніжній текстурі.

  1. Зробіть піцу

Ще один цікавий спосіб – використати залишки Олів'є як начинку для піци.

  • Розкачайте тісто для піци (або використайте готове). Рівномірно розподіліть на ньому Олів'є.
  • За бажанням посипте тертим сиром або додайте томатний соус для більш насиченого смаку.
  • Випікайте в духовці до готовності тіста та розплавлення сиру.

Це економний і оригінальний спосіб подарувати салату нове життя.

Трансформація традиційних улюблених страв, таких як запіканка або піца, не тільки пропонує бюджетне рішення, але й відкриває шлях до нових кулінарних витворів.