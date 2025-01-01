Експерти рекомендують 1 січня не перевантажувати шлунок і печінку. Що варто їсти на сніданок після новорічної ночі, розповідає 24 Канал.

Читайте також Допоможе після застілля: як правильно заварити зимовий чай з фруктами

Що їсти на сніданок 1 січня

Дієтологи і терапевти рекомендують, щоб оптимальний сніданок після новорічних свят включав яйця, нежирний йогурт і кисломолочні продукти.

Включення овочів до такого раціону теж є надзвичайно важливим, оскільки вони багаті на харчові волокна, які сприяють травленню та покращують роботу кишківника. Крім того, овочі є джерелом складних вуглеводів, які забезпечують тривале насичення, не викликаючи надмірної повноти.

Ще один оптимальний варіант сніданку 1 січня – вівсяна та гречана каша. Цю поживну страву можна доповнити авокадо, горіхами, насінням і краплею нерафінованої соняшникової або оливкової олії. Вважається, що такі інгредієнти стимулюють роботу жовчного міхура, сприяючи швидшому виведенню токсинів алкоголю з організму та покращуючи перетравлення важкої їжі.

Яку їжу уникати на сніданок після новорічної ночі

Після новорічних святкувань експерти радять відмовитися від певних продуктів, які можуть перешкоджати відновленню організму на наступний ранок.

Зокрема, солодких газованих напоїв, випічки, кондитерських виробів та жирної їжі. Високий вміст цукру, швидких вуглеводів і жирів у цих продуктах може призвести до накопичення жиру і створити додаткове навантаження на травну систему.