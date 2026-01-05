Крещение: сколько блюд должно быть на столе во Второй Святой вечер и какие

Раньше украинцы отмечали второй Святой вечер, накануне Крещения Господнего, 18 января – по юлианскому календарю. Теперь же, по новоюлианскому стилю, этот праздник приходится на 6 января. Поэтому и второй Сочельник в этом году тоже празднуется в новую дату – 5 января.

24 канал сообщает, что второй Святой вечер несколько отличается от того, что в канун Рождества. Вот количество и перечень блюд, которые должны быть на столе в Святой вечер перед Крещением.

Сколько блюд должно быть во второй Святой вечер

На стол ставить следует только постные блюда. В отличие от первого ужина, блюд меньше – обычно готовят 7 блюд, однако можно и больше, главное, чтобы общее количество было нечетным.

Как и на Рождество, кутья и узвар занимают центральное место на столе во время второго Святого вечера. Однако, надо готовить "голодную кутью". Согласно обычаям, блюдо должно состоять только из пшеничных зерен, без масла и сливок. Можно добавить мак или изюм, а также сахар, но никаких других дополнительных ингредиентов, например сухофрукты, орехи, цукаты и мед.

Наши предки верили, что следующие вкусности на столе обеспечат счастье и достаток семье на весь год:

голодная кутья; постный борщ; запеченная рыба; постные пироги; постные голубцы с грибами; блюда из овощей и бобовых; узвар.

К слову, приготовление кутьи не является единственным отличием между двумя ужинами. Так, в Святой вечер перед Крещением в церквях освящают воду, которую после службы прихожане забирают домой. Согласно давним традициям, эта освященная вода знаменует начало вечерней трапезы.