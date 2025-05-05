Ця каша стане вашим рятівником на всі випадки життя. Особливо вона доречна, коли сил довго щось готувати немає, а смачно погодувати сімʼю потрібно.

Усі, хто пробував цю кашу, погоджуються з тим, що вона нічим не гірша за плов. До того ж готувати її значно легше, а поєднання смаків дивує кожного разу як вперше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Цікаво Торт зі смаком морозива: насолода без випікання з найпростіших інгредієнтів

Рецепт "змішаної" каші

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів мʼяса;

– 200 грамів гречки;

– 200 грамів пшоняної крупи;

– 150 грамів цибулі;

– 100 грамів моркви;

– 6 зубчиків часнику;

– 900 мілілітрів гарячої води;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Крупи добре промиваємо, пшоно заливаємо окропом, щоб розпарювалося. Мʼяса дрібно нарізаємо і обсмажуємо на сковороді. Додаємо нарізані кубиками цибулю та моркву та смажимо кілька хвилин. Додаємо спеції, сіль та перець, добре перемішуємо, додаємо пшоно, накриваємо кришкою та готуємо 5 – 6 хвилин. Додаємо замочену гречку, заливаємо все водою, перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо 20 – 25 хвилин. Знімаємо з вогню, перемішуємо, даємо 5 хвилин настоятися, можна прикрасити зеленню.

Смачного!

У фальсифікаторів немає шансів: як за секунду перевірити якість сметани.