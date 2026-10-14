Вечеря за 5 хвилин: солоні вівсяні пластівці з яйцем та улюбленим соусом

Просту вечерю можна зібрати з вівсяних пластівців, яйця та будь-якого соусу. Страва виглядає буденно, але швидкість та смак приємно здивують навіть досвідчених господинь.

Вівсяна тортилья з начинкою – справжня знахідка для тих, кому бракує вільного часу. Для неї потрібно мінімум інгредієнтів, а улюблений соус, наприклад, шрірача, додасть страві гармонії та особливих смакових акцентів.

Як приготувати вівсяну тортилью?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 столові ложки вівсяних пластівців;

– 1 збите яйце;

– вода;

– сіль;

– чорний перець;

– томат;

– пісна індичка (або інше мʼясо);

– моцарела;

– соус на ваш смак.

Приготування: