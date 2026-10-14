14 жовтня, 16:46
Вечеря за 5 хвилин: солоні вівсяні пластівці з яйцем та улюбленим соусом
Просту вечерю можна зібрати з вівсяних пластівців, яйця та будь-якого соусу. Страва виглядає буденно, але швидкість та смак приємно здивують навіть досвідчених господинь.
Вівсяна тортилья з начинкою – справжня знахідка для тих, кому бракує вільного часу. Для неї потрібно мінімум інгредієнтів, а улюблений соус, наприклад, шрірача, додасть страві гармонії та особливих смакових акцентів.
Як приготувати вівсяну тортилью?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 столові ложки вівсяних пластівців;
– 1 збите яйце;
– вода;
– сіль;
– чорний перець;
– томат;
– пісна індичка (або інше мʼясо);
– моцарела;
– соус на ваш смак.
Приготування:
- Покладіть вівсяні пластівці на сковорідку й додайте воду.
- Зачекайте, поки пластівці зволожаться, потім увімкніть слабкий вогонь.
- Дочекайтеся, коли основа стане хрусткою.
- Збийте яйце й додайте його до вівсяної основи.
- Посоліть і поперчіть.
- Переверніть тортилью, зробіть надріз до центру й викладіть зверху решту інгредієнтів.
- Складіть тортилью, як у відео, і подавайте.