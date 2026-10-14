Овсяная тортилья с начинкой – настоящая находка для тех, кому не хватает времени. Для ее приготовления требуется минимум ингредиентов, а любимый соус, например, шрирача, придаст блюду гармонию и особые вкусовые акценты.
Как приготовить овсяную тортилью?
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки овсяных хлопьев;
– 1 взбитое яйцо;
– вода;
– соль;
– черный перец;
– помидор;
– постная индейка (или другое мясо);
– моцарелла;
– соус по вашему вкусу.
Приготовление:
- Положите овсяные хлопья на сковороду и добавьте воду.
- Подождите, пока хлопья размокнут, затем включите слабый огонь.
- Дождитесь, пока основа станет хрустящей.
- Взбейте яйцо и добавьте его к овсяной основе.
- Посолите и поперчите.
- Переверните тортилью, сделайте надрез до центра и выложите сверху остальные ингредиенты.
- Сложите тортилью, как показано в видео, и подавайте.