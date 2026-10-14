Овсяная тортилья с начинкой – настоящая находка для тех, кому не хватает времени. Для ее приготовления требуется минимум ингредиентов, а любимый соус, например, шрирача, придаст блюду гармонию и особые вкусовые акценты.

Как приготовить овсяную тортилью?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 столовые ложки овсяных хлопьев;
– 1 взбитое яйцо;
– вода;
– соль;
– черный перец;
– помидор;
– постная индейка (или другое мясо);
– моцарелла;
– соус по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Положите овсяные хлопья на сковороду и добавьте воду.
  2. Подождите, пока хлопья размокнут, затем включите слабый огонь.
  3. Дождитесь, пока основа станет хрустящей.
  4. Взбейте яйцо и добавьте его к овсяной основе.
  5. Посолите и поперчите.
  6. Переверните тортилью, сделайте надрез до центра и выложите сверху остальные ингредиенты.
  7. Сложите тортилью, как показано в видео, и подавайте.