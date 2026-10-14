Вівсяна тортилья з начинкою – справжня знахідка для тих, кому бракує вільного часу. Для неї потрібно мінімум інгредієнтів, а улюблений соус, наприклад, шрірача, додасть страві гармонії та особливих смакових акцентів.

Як приготувати вівсяну тортилью?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 2 столові ложки вівсяних пластівців;
– 1 збите яйце;
– вода;
– сіль;
– чорний перець;
– томат;
– пісна індичка (або інше мʼясо);
– моцарела;
– соус на ваш смак.

Приготування:

  1. Покладіть вівсяні пластівці на сковорідку й додайте воду.
  2. Зачекайте, поки пластівці зволожаться, потім увімкніть слабкий вогонь.
  3. Дочекайтеся, коли основа стане хрусткою.
  4. Збийте яйце й додайте його до вівсяної основи.
  5. Посоліть і поперчіть.
  6. Переверніть тортилью, зробіть надріз до центру й викладіть зверху решту інгредієнтів.
  7. Складіть тортилью, як у відео, і подавайте.