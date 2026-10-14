14 жовтня, 07:10
Духовку вмикати не треба: ніжне яблучне печиво на сковороді всього з одного яблука
Швидкий десерт без духовки рятує тоді, коли хочеться чогось домашнього до чаю, а часу майже немає. У цьому рецепті яблуко працює не лише як начинка, а й як джерело соковитості, тож тісто не виходить сухим.
Із одного яблука та базового набору продуктів можна швидко зібрати десерт, який виходить м’яким усередині й рум’яним зовні. Чудовий варіант домашньої випічки, який зовсім не потребує клопоту, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати яблучне печиво на сковороді?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 3 столові ложки олії;
– 200 грамів натурального йогурту;
– 1 яблуко;
– 50 мілілітрів молока;
– 350 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача;
– олія для смаження;
– цукор і кориця для прикраси.
Приготування:
- Спочатку змішайте яйце з цукром, ванільним цукром, дрібкою солі та олією.
- Додайте йогурт і добре перемішайте, щоб маса стала однорідною.
- Очистьте яблуко від шкірки, наріжте маленькими кубиками та всипте в яєчну суміш.
- Влийте молоко, перемішайте, а потім поступово додайте борошно й розпушувач.
- Замісіть м’яке тісто руками.
- Змастіть руки невеликою кількістю олії та сформуйте печиво у вигляді пальчиків або в іншій зручній формі.
- Розігрійте олію на сковорідці й обсмажте заготовки з усіх боків до золотистого кольору.
- Окремо змішайте цукор із корицею та обкачайте в цій суміші гаряче печиво з усіх боків.