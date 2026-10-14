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14 жовтня, 07:10
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Духовку вмикати не треба: ніжне яблучне печиво на сковороді всього з одного яблука

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Швидкий десерт без духовки рятує тоді, коли хочеться чогось домашнього до чаю, а часу майже немає. У цьому рецепті яблуко працює не лише як начинка, а й як джерело соковитості, тож тісто не виходить сухим.

Із одного яблука та базового набору продуктів можна швидко зібрати десерт, який виходить м’яким усередині й рум’яним зовні. Чудовий варіант домашньої випічки, який зовсім не потребує клопоту, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати яблучне печиво на сковороді? 

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
– 1 яйце; 
– 3 столові ложки цукру; 
– 1 пачка ванільного цукру; 
– дрібка солі; 
– 3 столові ложки олії; 
– 200 грамів натурального йогурту; 
– 1 яблуко; 
– 50 мілілітрів молока; 
– 350 грамів борошна; 
– 7 грамів розпушувача; 
– олія для смаження; 
– цукор і кориця для прикраси.

Приготування: 

  1. Спочатку змішайте яйце з цукром, ванільним цукром, дрібкою солі та олією.
  2. Додайте йогурт і добре перемішайте, щоб маса стала однорідною.
  3. Очистьте яблуко від шкірки, наріжте маленькими кубиками та всипте в яєчну суміш.
  4. Влийте молоко, перемішайте, а потім поступово додайте борошно й розпушувач.
  5. Замісіть м’яке тісто руками.
  6. Змастіть руки невеликою кількістю олії та сформуйте печиво у вигляді пальчиків або в іншій зручній формі.
  7. Розігрійте олію на сковорідці й обсмажте заготовки з усіх боків до золотистого кольору.
  8. Окремо змішайте цукор із корицею та обкачайте в цій суміші гаряче печиво з усіх боків.

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